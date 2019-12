Yıldıray Şahinler: Yaptığım her şeyi önceden tasarladım - Magazin haberleri

Geçtiğimiz günlerde Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olan 'Gemide' filmini Serdar Akar ile senaristliğini üstlenen Önder Çakar, bir sahnede oyunculara gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmesiyle çok konuşulmuştu.

Akar'ın yaptığı açıklamalardan sonra tüm gözler filmde başrol oynayan Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler'e yöneldi.

"HABERİM OLMADAN KİMSE BANA UYUŞTURUCU MADDE VEREMEZ"

Filmde oynayan Şahinler, sosyal medya hesabından, "Gemide filminde oynadığımız bir sahneyle ilgili, haberimiz olmadan bize uyuşturucu verildiği iddiası hayal ürünüdür. Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım. Haberim olmadan kimse bana uyuşturucu falan veremez. 'Gemide' filminin çekimlerinde de böyle bir şey asla olmadı. Söz konusu sahnede yaptığım her şeyi önceden tasarlayıp prova ettim ve yönetmenimle konuştum. Her gülüş, her bakış benim tasarımımdır. Benim sanat eserimdir. Kamuoyuna saygılarımla..." açıklamasını yaptı.