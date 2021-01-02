Koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni yılı belki de sevdiklerimizle geçiremeyeceğiz. Fakat evde yapılacak aktivitelerle kendimizi mutlu edebiliriz... 4 Ocak sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında yapılabilecek keyifli ve sağlıklı aktiviteleri sizler için bir araya getirdik

2020 bizler için çok zor bir yıl oldu. Salgın, doğal afetler, ekonomik problemler, savaşlar hayata olumlu bakmayı zorlaştırdı. 2020’nin sosyal, duygusal hayatımızı en zorlayan olayı da Covid-19 salgını oldu. Mesafelerimizle birlikte kalplerimizdeki boşluk arttı, görüştüğümüz insan sayısı azaldı, okullar kapandı.

Yaz aylarında vakaların artmasıyla tedbirler azaltıldı fakat virüsün yayılımının artmasıyla hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Tedbirler kapsamında 31 Aralık Perşembe akşam saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanma kararı alındı…

Peki yeni yılı karşılarken neler yapabiliriz? Karantinayı nasıl verimli bir şekilde geçirebiliriz? İşte yeni yıla girerken ve 2021’in ilk gününde karantinada yapılabilecek sağlıklı ve keyifli aktiviteler…

KALABALIK OLAMASAK DA YILBAŞI SORFRALARININ KEYFİ BAŞKA

Yılbaşındaki sokağa çıkma yasağında belki de kalabalık sofralar kurulamayacak ancak yine de güzel sofralar hazırlayabilirsiniz. Yine arta kalanları tüm hafta peyderpey tüketip bitirebilirsiniz. Tatlıyı unutmayalım, tatlı mutluluk verir. Belki bir pasta, belki minik kurabiyeler belki de kabak tatlısı yapabilirsiniz. Tabii daha sonra kalori hesabı yapmamak için her şeyi bir anda tüketmemenizde fayda var.

2020’Yİ FOTOĞRAFLARLA UĞURLAYIN

Bu sene hemen hemen her fotoğrafı pandemi hatırası sebebiyle çektik. Karantinada da ‘2020’yi uğurlamak’ adına hatıra fotoğrafları çekebilirsiniz. Belki etrafı balonlar, kartlar ve konfetilerle süslemek kutlama havası vermesi ve iyi hissettirmesi açısından iyi fikir olabilir.

OYUNSUZ OLMAZ…

Yılbaşında çocuklarımızı, yaşlı aile büyüklerimizi unutmamak, onların da keyif alabileceği etkin katılabileceği eğlenceli aktiviteler planlamak iyi olabilir. Geleneksel kutu oyunları, eşya saklama (sıcak-soğuk),hediye çekilişleri, evin farklı yerlerine küçük notlar ve niyetler bırakma, eski fotoğraflara bakma, müzik çalma, şarkı söyleme... Aslında bizler cep telefonları olmadan da ne çok eğlenirdik, değil mi? Yılbaşını tek geçirmek durumundaysanız Zoom ya da Skype ne güne duruyor!

FİLM, BELGESEL YA DA DİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ…

Elbette yılbaşı gecesinde sohbet edip eğlenmek varken belgesel, film ya da dizi izlenmez. Ama yeni yılın ilk gününde daha sakin bir gün geçirmek adına film ya da dizi izlemeye vakit ayırabilirsiniz. Az hareketle dizi izleyeceğiniz için abur cubur tüketmemeye özen göstermenizi tavsiye edebiliriz.

YAPMAK İSTEDİKLERİNİZİ PLANLAYIN

Yeni yıl, yeni umutlar demek değil mi? O halde 2021 yılında beklentilerinizi, dileklerinizi, hayallerinizi bir kağıda yazmaya ne dersiniz? Çünkü söz uçar yazı kalır ve isteklerinizle ilgili plan yapmak sizi hayallerinize daha çabuk ulaştırır.

EGZERSİZ

Yılbaşı gecesi yemeği abarttıysanız egzersizlerle bedeninizi dengelemelisiniz. Üstelik hiçbir alet olmadan tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. Ruhunuzu ve bedeninizi rahatlatmak için Habertürk'ün hazırladığı bu videolara göz atmanızı tavsiye ederiz...

MEDİTASYON YAPIN

Youtube gibi kanallar üzerinden meditasyon yapmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde oldukça rahatlatıcı bir hobi olduğuna emin olabilirsiniz.

KİTAP OKURKEN ODAKLANAMIYORSANIZ...

Uzun süredir evde kalmak, bir şeylere odaklanmayı zorlaştırdı elbette... Ancak listenizde olan kitaplara yeni yılda şans vermeye ne dersiniz? Eğer kitap okurken odak sorunu yaşıyorsanız sesli kitap uygulamaları imdadınıza yetişecek!

EVİNİZİ DÜZENLEYİN, FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Ruhunuzu hafifletmek, göz yoran parçalardan kurtulmak için evinizi düzenleyebilirsiniz. Kullanmadığınız, sizi aşağı çeken eşyalardan kurtulmak daha pozitif olmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için öncelikle tüm eşyalarınızı gruplandırın. Sonrasında fazla kullanılmış olanları eleyerek temizleme işlemine başlayın. “Bir gün giyerim” diye bekletilen parçaları eleyin çünkü o parçalar asla giyilmiyor.

YENİ TARİFLER DENEYİN

Uzun süredir denemek istediğiniz fakat zaman bulamadığınız için yapamadığınız tarifler varsa işte size fırsat! Bu dönemde sağlıklı tarifler deneyebilir ve hem midenizi hem de bedeninizi mutlu edebilirsiniz.

ONLINE KONSERLER VE TİYATROLARLA SANAT AYAĞINIZDA

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilendiği sektörlerden biri sanat oldu... Bu süreçte konserlere ara verildi, tiyatro oyunları ertelendi. Ancak konserler, oyunlar bu süreçte sanal ortama taşındı. Kaydedilmiş performansları ya da oyunları internetten bulabilirsiniz.

CİLT BAKIMI RUTİNİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Normal zamanda üşenip atladığınız cilt bakımlarını pandemide aksatmadan yapabilirsiniz. Farklı maske tarifleri, kremler, masajlar daha zinde ve sağlıklı görünmenize yardımcı olacaktır.

EVDEN TÜM MÜZELERİ GEZEBİLİRSİNİZ

Pandeminin ortaya çıkışıyla pek çok müze sanal ortama taşındı... Belki de Fransa'da Louvre Müzesi'ni gezmek kadar keyifli olmasa da müzeleri online olarak gezerek vakit geçirebilirsiniz.

HOBİLERİNİZE VAKİT AYIRIN, BOYA YAPIN

Karantinada resim yapmaya ya da örgü örmeye ne dersiniz? Pandemi öncesinde hobilerinize vakit ayırmakta zorlanıyorsanız işte şimdi tam sırası... Ayrıca eskiyen eşyalarınızı farklı renklere boyayarak rahatlayabilirsiniz.

BİTKİLERİNİZE VAKİT AYIRIN

Şehirleşmeyle beraber doğaya yeşile özlem arttı. Belki yasaklardan dolayı ormana gidemeyeceksiniz bu dönem fakat yuvanızı yeşillendirebilirsiniz. Evinizde ufacık bir köşe bile olsa bitki yetiştirebilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız az su isteyen ve gün ışına çok ihtiyaç duymayan bitkilere göz atabilirsiniz.

PUZZLE YAPARAK ZİHNİNİZİ BOŞALTIN

Çok parçalı bir puzzle tamamlayarak zihninizi boşaltabilirsiniz.

SANAL TURLA DÜNYAYI GEZİN

Farklı ülkelere seyahat etmenin zor olduğu şu zamanda Google sokak görünümü sayesinde dünyanın yerlerini keşfe çıkabilirsiniz.