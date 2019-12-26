Yılbaşında ne pişirsem?

2019'un bitmesine sayılı günler kala planlar yapılmış heyecanla yeni yılın gelmesi bekleniyor. Planlarını dışarıda geçirecek olanlar diğerlerine göre biraz daha şanssız diyebiliriz. Çünkü sizlere vereceğimiz tarifte yok yok! Eğer sizlerde sıcak evlerinizde leziz yemekler pişirerek misafirlerinizi mest ettirmek istiyorsanız haberimizi kesin okumalısınız. İşte yeni yıl menünüz...

1. Bal kabağı çorbası

malzemeleri

5 su bardağı tavuk suyu

1,5 çay kaşığı tuz

4 su bardağı püre haline getirilmiş bal kabağı

1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz

1 adet orta boy ince kıyılmış kuru soğan

1/2 çay kaşığı kekik

1 diş ince kıyılmış sarımsak

1/2 su bardağı krema

5 adet tane karabiber

Yapımı

Tavuk suyu, bal kabağı püresi, doğranmış kuru soğanı, kekiği, tane karabiberi ve ince kıyılmış sarımsağı bir tencereye koyarak 30 dakika kısık ateşte pişirin. Blender yardımıyla tüm karışımı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin. Kremayı azar azar ilave edin ve bu aşamada çırpma teli kullanın. Kremayı ilave ettikten sonra beş dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Servis kaselerine aldığınız çorbayı maydanozlarla süsleyebilirsiniz.

2. Zeytinyağlı yaprak sarması

Malzemeleri

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

İç harcı için

6 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1 adet kesme şeker

1 çay kaşığı tuz

Yapımı

Sarmanın içini hazırlamak için; soğanları küp küp doğrayın. Zeytinyağını kızdırdığınız tencerede soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinçleri ilave edin. Ardından sırasıyla; dolmalık fıstık, kuş üzümü, karabiber, yenibahar, tarçın, kesme şeker ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ilave edin ve iç harcı kısık ateşte 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Ilımaya bırakın. Salamura asma yapraklarını bir servis tabağına damarlı kısımları üstte kalacak şekilde açın. Her bir yaprağın orta kısmına iç harcı ilave edin ve kenarlarını içe alarak geniş kısmından uç kısmına doğru ilerleyerek tüm yaprakları sıkı bir şekilde sarın. Sarma tencerenizin altına bir iki yaprak koyun ve sardığınız dolmaları düzgünce yerleştirin. Sıcak su, limon ve zeytinyağını sarmaların üzerinde gezdirin. Üzerine düz bir tabak kapatın ve yaklaşık 35 dakika pişirin. Arzuya göre; ılık ya da soğuk olarak servis edin.

3. Kereviz salatası

Malzemeleri

2 adet orta boy kereviz

1 adet limon suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapımı

Kabukları soyulan kerevizleri rendenin kalın kısmıyla rendeleyin. Kararmaması için limon suyu sıkın ve iyice karıştırın. Cevizi ve toz biberi kızgın zeytinyağında soteleyin. Kerevizlerin üzerine hazırlanan cevizli harcı ilave edin.

4. Fesleğenli domates çorbası

Malzemeleri

10 adet domates (orta boy)

1 tatlı kaşığı salça

1 demet taze fesleğen

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1,5 litre su

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapımı

Fırınınızı 190 dereceye ayarlayın ve ısınmasını bekledikten sonra içine bir fırın tepsisinde domatesleri koyun. 15 dakika fırınladığınız domateslerin kabuklarını soyun. Bir çorba tenceresi çıkarıp içine zeytinyağını ve sarımsakları ilave edip kavurun. 1 dakika kavurduktan sonra kabuklarını soyduğunuz domatesleri ekleyip karıştırın. Domateslerin üzerine de suyu ekleyip blenderla tüm malzemeleri güzelce ezin ve harmanlayın. Salçayı da ilave edip çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp bir süre daha pişirin ve son aşamada içine fesleğeni, tuz ve karabiberi de ekleyip 5 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın, son bir kez daha blender'dan geçirin ve servis edin. Servis ederken üzerine krema ve fesleğen-zeytinyağı ikilisini de ekleyebilirsiniz.

5. Mantarlı karides güveçi

Malzemeleri

500 gram ayıklanmış karides

200 gram kültür mantarı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Üzeri için

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Yapımı

Soğan ve sarımsağı küp küp doğrayın. Çekirdeklerini çıkarttığınız yeşil biberleri ince ince dilimleyin. Domateslerin de kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Mantarları nemli bir bezle silerek temizleyin. Doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Yeşil biber ve domatesi de ilave ederek sotelemeye devam edin. Mantarları da bu aşamada ekleyin. Son olarak karidesleri de ilave edin ve 2 dakika daha sotelemeye devam edin. Tuz, karabiber ve pul biberle baharatlandırın. Karidesli mantarlı karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Tereyağını dört eşit parçaya bölüp, peynirlerin üzerine yerleştirin. Peynirler iyice eriyene kadar 200 derecelik fırında pişirin.

6. Şuba salatası

Malzemeleri

300 gram haşlanmış tavuk göğsü

4 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy pancar

1 adet yumurta

300 gram mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Üzeri için

1 adet dere otu

Yapımı

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra küçük parçalar halinde didikleyin. Haşlanan patateslerin kabuklarını küçük parçalar halinde kesin veya rendeleyin. Pancaları kabuklarını soymadan haşlayın. Haşlanan kabukları da yumuşayana kadar pişirdikten sonra küp küp doğrayın. Pancarların kabuklarını kağıt havluyla ovarak çıkartın ve rendeleyin. Haşlanan yumurtaları da küp küp kesin. Salatayı servis edeceğiniz tabağa iki kaşık mayonez sürün. İnce bir kat haşlanmış patatesi tabağa döşeyin. Ara katlara mayonez sürüp, tuz ve karabiber serpiştirerek sırasıyla; haşlanmış ve doğranmış tavuk, patates, havuç ve yumurta akını kat kat döşeyin. Yumurta akları üzerinden mayonezle geçip, salatanın üzerini rendelenmiş pancarla kaplayın.

7. Biftek sarma

Malzemeleri

8 adet ince dövülmüş biftek

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

8 adet kültür mantarı

1 adet orta boy dolmalık biber

1 adet orta boy havuç

1/2 tatlı kaşığı domates/acı biber salçası karışımı

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapımı

Rendelenmiş soğanın suyunu çıkartın. Süt, ayçiçek yağı ve defne yaprağıyla karıştırın. İnce dövülmüş biftekleri hazırlanan karışımla marine edin. İç harcını hazırlamak için; mantarları nemli bir bezle temizleyin ve ince ince dilimleyin. Soğanı ve sarımsakları da doğrayın. Havucun kabuklarını soyun ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Çekirdekleri çıkmış dolmalık biberleri de jülyen doğrayın. Isınmış tavada soğan, sarımsak, havuç ve biberleri soteleyin. Mantarları da ilave edin ve en son salça ve baharatlarla aromalandırın. İç harcı hafif soğutun ve kaşar peyniri ilave edin. Marine biftekleri buzdolabından çıkartın ve harcı dolduruğ kürdan yardımıyla tutturun. Yağsız tavada ters yüz ederek pişirin.

8. Yılbaşı beytisi

Malzemeleri

150 gram kıyma

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz karabiber

1 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yufka

1 yemek kaşığı domates salçası (yufkaya sürmek için)

Sosu için

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıcak su

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

1/4 demet maydanoz

Yapımı

Bir karıştırma kabına kıymayı aktarın. Toz kırmızı biber, tuz, karabiber, galeta unu ve sarımsağı da üzerine ekleyerek güzelce yoğurun. Bir yufkayı tezgaha yayıp zarf şeklinde katlayın ve üzerine domates salçasını bir fırçadan yardım alarak sürün. Yoğurduğunuz kıymayı da rulo şekline getirip yufkayla birlikte sarın. Bıçakla dilimlere ayırın. Fırın tepsisi çıkarıp üzerine yağlı kağıt serin ve dilimleri tek tek üzerine dizin. Üzerine zeytinyağı sürdükten sonra, önceden 170 derecede ısıtmaya başladığınız fırında 15 dakika pişirin. Onlar pişerken siz de domates sosu hazırlamaya koyulun. Bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Salça, sıcak su, sarımsak tozu ve karabiberi 1-2 dakika ısıtın. Fırından çıkardığınız beytilerin üzerine sarımsaklı yoğurt, domates sos ve ince ince kıyılmış maydanozları ilave ederek servis edin.

9. Sebzeli bulgur pilavı

Malzemeleri

2 adet orta boy yeşil biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük boy havuç

4 adet kurutulmuş domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı nane

Yapımı

Yeşil ve kırmızı biberleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkartın ve küp küp doğrayın. Kuru soğanı da biberlerle aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın. Havuçları da jülyen doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir pilav tenceresinde eritin ve soğanları, biberleri ve havuçları soteleyin. Kurutulmuş domatesleri de ilave edin ve tüm malzemeyi soteleyin. Pilavlık iri bulguru, suyunu süzdürdükten sonra pilav tenceresine aktarın. Domates salçası, tuz, karabiber ve naneyi ilave ettikten sonra tüm malzemeyi 3 dakika kadar kavurun. Tavuk suyunu da ilave edin ve 12-14 dakika kısık ateşte pişirin. Tane tane olması için 10 dakika dinlendirin ve servis edin.

10. Köme çorbası

Malzemeleri

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı su

1/2 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 su bardağı haşlanmış buğday

1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1/2 adet patates

1 adet yeşil biber

1/2 adet domates

1/2 adet patlıcan

1 tatlı kaşığı tuz

Yapımı

İlk olarak yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve unu karıştırın. Bu karışımı tencereye alıp üzerine su ekleyerek çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Sonra önceden haşladığınız buğday, mercimek ve nohutu ekleyin. Ardından küp küp doğradığınız sebzeleri ekleyerek 25 dakika kısık ateşte pişirin. Çorbayı üzerine erimiş tereyağı dökerek servis edin.