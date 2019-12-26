2020 yılının bizlere güzellikler katmasını temenni ederken sevdiklerimizi de bu özel günde en güzel mesajlar göndermek isteriz. İşte yeni yılın en güzel sözleri...

Yılbaşı sözleri ve mesajları

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara…

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Gelecek hakkında düşünün ki bir geleceğiniz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun mutlu yıllar.

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık mutluluk neşe başarı bolca para sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

İlk aşk başkadır derler gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların acıların ve felaketlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan dostlarına güven sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!