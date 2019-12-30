Yılbaşı kuru kuruya hediye verilen bir güne mi dönüştü?

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Yılbaşı gibi önem atfettiğimiz günler özel anlamlar barındırıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, yüzlerce yıldır dünya üzerindeki tüm insan toplulukları, kendi takvimindeki dönüm noktasını çeşitli ritüellerle kutluyor.

NP Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, “ Yıl dönümlerini anmak, insanlığın ortak kültür ve mirasıdır ve gelecekte de böyle olmaya devam edecektir” diyor ve devam ediyor;

“Yüzlerce yıllık geleneğin belli başlı oturmuş ritüel kalıplarına son yıllarda bir de ‘hediye’ eklenmiş durumda. Günümüzde yeni yıl, kişiler birbirine hediye vermeden kuru kuruya kutlanamaz hale geldi. Hal böyle olunca, armağan ve sürprizler, fiyat ve kutlamaların sosyal medyadaki beğeni sayısıyla ölçülüp övülür oldu. Bundan birkaç on yıl önce en hafif ifadeyle ‘görgüsüzlük’ olarak kabul edilecek tutumlar artık normal ve geleneksel sayılmaya başlandı. Bu temelsiz davranış kalıpları, viral enfeksiyon gibi sosyal medya ve televizyon aracılığıyla tüm topluma ulaştı ve sorgusuz sualsiz kabul edildi.”

BU MOTİVASYONUN KAYNAĞI NE?

Peki tüm bunlar nereden çıktı? Küresel ölçekte zengininden fakirine, gelişmişinden geri kalmışına tüm dünya toplumlarını bu ortak amaç etrafında birleştirmeyi başaran motivasyonun kaynağı nedir? Tüm insanlığı hipnotize olmuşa, kurulmuş saatlere benzeyen davranışlara iten nedir? Mutluluğa duyulan ihtiyaç mı? Ortak bir şeyler yapma dürtüsü mü? Sürü psikolojisi mi?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel hem bu soruları yöneltiyor hem de bu soruların içinde belki de hepsinden bir parça olabileceğini söyleyerek devam ediyor; “ İnsanların ortak amaçlar etrafında toplanmalarını sağlayan şey, ortak bir amaç etrafında toplandıklarını sezmemeleridir. Tüketimin özendirilmesi ve hediyeleşmenin viral hale gelmesi için ilkel ve çocuksu dürtülerimizin gıdıklanması yetiyor. Bu gıdıklama ‘Efsane Cuma’ ve benzeri günler için yapılabiliyorsa, yılbaşı gibi özel bir günde fazlasıyla yapılıyor.”

EMİRLERE DAYALI HARCAMALAR

Dr. Alper Evrensel’e göre akıllı telefonlar ve sosyal medyanın tetiklediği tüketim sisteminin üzerinden çok uzun zaman geçmese de, bu süre içinde doğup eli para tutan nesil artık bu sistemin sorgusuz sualsiz emirlere uyarak harcama yaptırdığı paralı askerleri haline gelmiş durumda.

Geçmişte saflığın ve samimiyetin temel bileşen olduğu yılbaşı günleri, günümüzde içtenliğin alınıp satılabilen bir meta olmamasından ve para etmemesinden dolayı şimdi kuru kuruya hediye verilen bir güne dönüşüverdi. Görünüşe göre saatler gece yarısını vurduğunda Sindirella’nın sihri bitecek ve herkes külkedisine dönüşüverecek.