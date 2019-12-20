AA

Yılbaşı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle kredi kullanma imkanı sunuyor.

Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

5 YILA KADAR VADE

Alternatif Bank, yeni yıla girmeye sayılı günler kala düzenlediği kampanyayla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla Yılbaşı Kredisi sunuyor.

Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenler yüzde 1,04'ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vadelerden yararlanabilecek.

80 BİN TL'YE KADAR LİMİT

DenizBank, yeni yıla özel ihtiyaç kredisi kapsamında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor.

Kredi limiti 80 bin TL'ye kadar olan Yılbaşı Kredisi'ne şubeye gitmeden kullanma imkanı sunuluyor. Tüketiciler, cep telefonundan, "YENIYIL" yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3280'e SMS atarak başvuru işlemini başlatabilecek ya da başvuru formunu doldurabilecek.

60 AYA KADAR VADE

Garanti BBVA'nın, "Yeni Yıl Kredisi" kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "2020’yi karşılarken, çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin yeni yıla diledikleri gibi hazırlanabilmesi, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uygun faiz ve vadelerde, hızlı ve kolay bir şekilde alabilecekleri Yeni Yıl Kredisi'ni hazırladık. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz Garanti BBVA mobil ve internetten başvuranlar, şubeye gitmeden hızlı ve kolayca başvuru yapabiliyor. Kredi tutarı anında müşterimizin hesabına yatırılıyor. Şubelerimize yapılan başvurularda ise sadece nüfus cüzdanı yeterli oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

3 AY ERTELEME İMKANI

QNB Finansbank, yılbaşına özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 3 ay taksit erteleme imkanı sağlanan ihtiyaç kredisinde aylık yüzde 0,99 olan faiz oranı, müşteri özelinde değişiklik gösterilebiliyor. 60 ay vadeye kadar kullanılabilen ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank müşterileri internet ya da cep telefonlarından başvurularını tamamlayabiliyor.

GÜNDE 8 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Şekerbank, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlattı.

Yeni yıla özel kampanyada günde 8 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile 3 ay taksit erteleme imkanı da sunuluyor. Kampanya, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerine yeni yıla girerken bütçelerini zorlamadan finansman imkanı sunmak istedik. Yeni yıl kredisi kampanyamız ile talep eden müşterilerimize taksit erteleme seçeneği sunarken, düşük tutarlı taksit imkanıyla da ödemelerini rahatça yapma fırsatı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 0.98'DEN BAŞLAYAN FAİZ

Türk Ekonomi Bankası (TEB),yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0,98'den başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilirler." dedi.