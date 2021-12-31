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31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak yılın ilk günü için beslenme önerileri

Yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü için beslenme önerileri

2021 yılını, yiyecek ve içecek düşkünlüğünün getirdiği ağır pişmanlık olmadan kapatmak istiyorsanız sağlıklı bir yılbaşı sofrası hazırlayabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melek Veyisoğlu, yılbaşı gecesi için alışverişe çıkarken muhakkak tok olmak gerektiğine dikkat çekiyor. Kızartılmış yağlı besinler yerine de alternatifler sunan Veyisoğlu, "Yılbaşı akşamı suyunuz yanınızda olsun" diyor. Uzmanlar, yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü için beslenme önerilerini peş peşe sıraladı. İşte detaylar

31.12.2021 - 14:13 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Yeni yıl kutlamalarınız için sofra hazırlarken hem lezzetli hem de sağlıklı seçeneklere yönelebilirsiniz. Peki, yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü için nasıl bir beslenme düzeni oluşturulmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Melek Veyisoğlu, yılbaşı sofrası için alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatırken, yılbaşı akşamı hangi besinleri ve içecekleri, nasıl ve ne kadar tüketmek gerektiğine de dikkat çekti. İşte madde madde dikkat etmeniz gerekenler...

  • Besin etiketi okuyun: Yeni yıl alışverişi yaparken ürün ambalajlarına kanmamak önemli bu neden ile besin etiketi okuma alışkanlığı kazanılmalı. Alınan ürünün içeriğini bilmek üretim-tüketim tarihine dikkat etmek bilinçli bir tüketici olmak, size doğru beslenmek adına ilk adımı atmanızı sağlar.

  • Tok karnına alışverişe gidin: Satın alma eğilimlerimiz açlık ve tokluk durumunuzu belirler. Aç karnına yapılan alışverişler genelde sağlıksız besinlere yönlendirir. Bilinçli bir alışveriş için tok karnına olmak önemlidir.

  • Sanal alışverişlerinizde güvenilir siteleri tercih edin: Ürün tazeliği ve kısa ömürlü tüketim ürünler için güvenilir yerler tercih etmeniz doğru besinleri almanız açısından önemlidir. 

  • Kızartılmış yağlı paketli besinler tercih etmek yerine çiğ kuruyemişler ve kuru meyveler tüketin:  Unutulmamalıdır ki tüketim miktarına dikkat etmediğiniz sürece her ikisi de vücudunuzda yağ olarak depolanacaktır. 

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