Yılan yılanı yedi

DHA'nın haberine göre; olay, bugün sabah saatlerinde Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı.

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7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti. Noyan, o anları cep telefonuyla kaydederken, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.