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Yıl sonuna kadar gösterime girecek 10 iddialı film

Sinemaseverler, yazın bitmesiyle güz döneminde gösterime girecek yeni filmlere odaklandı. Vizyon programında ‘Black Adam’ ve ‘Avatar: Suyun Yolu’ gibi büyük bütçeli yapımların yanı sıra Oscar ödüllerinde adı geçebilecek ‘Kadın Dedi Ki’ gibi filmler de var. İşte yıl sonuna kadar seyircilerle buluşacak 10 iddialı film. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi.

17.09.2022 - 00:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • VESPER

     

    Kristina Buozyte ve Bruno Samper’in yönettiği ‘Vesper’, kıyamet sonrası dünyada geçen bir gerilim. Litvanya, Fransa ve Belçika ortak yapımı ‘Vesper’, dünya prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yaptı. Film, gezegenimizin ekosisteminin çöküşünden sonra yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan, güçlü ve iradeli 13 yaşındaki bir kız olan Vesper'ı (Raffiella Chapman) ve hasta babası Darius’ı takip ediyor. Filmin özellikle görsel atmosferi ve özgün hikâyesiyle olumlu eleştiriler aldığını belirtelim. ‘Vesper’ Avrupa kökenli bir bilimkurgu olarak türün hayranlarının merakla beklediği filmlerden biri. 
    Gösterim tarihi: 30 Eylül

  • AMSTERDAM 

     

    ‘Dövüşçü’ (The Fighter - 2010), ‘Umut Işığım’ (Silver Linings Playbook – 2012), ‘American Hustle’ (2013) filmleriyle daha önce yazar ve yönetmen olarak 3 kez Oscar’a aday olan David O. Russell, uzun süredir film çekmiyordu. Son olarak Jennifer Lawrence’a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren ‘Joy’u (2015) yönetmişti. Russell, ‘Joy’dan 7 yıl sonra gösterime girecek ilk filminde 1930’lu yıllarda geçen bir hikâye anlatıyor. Üç arkadaş işlenen bir cinayetin şüphelisi haline geliyor ve olayı çözmeye çalışıyorlar. Başrollerde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington’un bir araya geldiği film, sonbahar festivallerine hiçbirine uğramadan sinema salonlarında seyircilerle buluşacak. Başroldeki üç oyuncu dışında kadroda Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Rami Malek, Michael Shannon, Taylor Swift gibi ünlü isimler var. 
    Gösterim tarihi: 7 Ekim

  • CADILAR BAYRAMI SONA ERİYOR
    (Halloween Ends)

    1978’de başlayan ve bu filmle 13’ncü halkasına ulaşan Halloween serisinin, seyircilerden ilgi gördükçe ‘sona ermeyeceği’ kesin. Ama basın bültenlerinden anladığımız, en azından Jamie Lee Curtis için son film olacağı... 2018’de tam 40 yıl sonra yeniden Laurie Strode karakterini canlandırdığı devam filmi çok başarılı olunca 2021’de ‘Halloween Kills’ gösterime girmişti. Laurie’nin bir kez daha Michael Myers ile mücadele edeceği ‘Cadılar Bayramı Sona Eriyor’u önceki iki filmde olduğu gibi yine David Gordon Green yönetiyor. Filmde Curtis’e Andi Matichak, James Jude Courtney, Will Patton, Rohan Campbell ve Kyle Richards gibi oyuncular eşlik ediyor. 
    Gösterim tarihi: 14 Ekim

  • KADIN KRAL
    (The Woman King)

    Batı Afrika’daki Dahomey Krallığı’nda 1820’li yıllarda geçen film, Agojie adı verilen kadın savaşçıların hikâyesini anlatıyor. Batılıların Amazon Savaşçıları olarak adlandırdığı grup, filmde General Nanisca önderliğinde hayat tarzlarını tehdit eden bir düşmana karşı mücadele ediyorlar. Oyuncu olarak tanıdığımız Maria Bello’nun 2015 yılından beri geliştirdiği ve hikâyesini bizzat yazdığı proje, Gina Prince-Bythewood’un yönetmenliğinde karşımıza gelecek. Dünya prömiyerini 9 Eylül’de Toronto Film Festivali’nde yapan ‘Kadın Kral’, General Nanisca rolündeki Viola Davis’in performansı ve aksiyon sahneleriyle eleştirmenlerden genel olarak olumlu tepkiler aldı. 
    Gösterim tarihi: 14 Ekim

  • BLACK ADAM

     

    Genişletilmiş DC Evreni’nin 11’nci filmi olarak gösterime girecek ‘Black Adam’, Mısır tanrılarının kudretine denk özel güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam'ın hikâyesini anlatıyor. 2019 yapımı ‘Shazam!’ın ‘spin-off’u olarak da kabul edilen filmde Black Adam’ı Dwayne Johnson canlandırıyor. Yönetmenliğini, son olarak ‘Jungle Cruise’ ile karşımıza gelen Jaume Collet-Serra’nın yaptığı filmin diğer oyuncuları arasında Viola Davis, Pierce Brosnan gibi isimler yer alıyor. 
    Gösterim tarihi: 21 Ekim

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