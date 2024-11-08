Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, sahillerin denetleneceğini ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyip yıkacaklarını, tüm sahillerin vatandaşa açılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından kaçak durumda olan çardaklar, bir kez daha gündeme geldi.