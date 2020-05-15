Ovacık merkez aile mezarlığına getirilen 80 yaşındaki Halil Denli'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazında sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü. Protokol üyeleri, YİK Üyesi Şahin'e taziyelerini iletti.Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.