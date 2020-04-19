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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Arka Sokaklar' dizisinde iki sevgiliyi oynayan Yiğitcan Ergin ile Ela Yörüklü'nün aşkı gerçek oldu.

İkili, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden Ergin ve Yörüklü, rahat tavırlarıyla yollarına devam etti.

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