Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için Tahran'a gitti

Filmde; Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.

O dönem Anafartalar Kahramanı olarak nam salan Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Spor Kulübü ile yolları Union Club / İttihat Spor Sahası olarak adlandırılan şimdiki Fenerbahçe Stadı’nda gerçekleşen idman bayramı etkinliğinde kesişti. Sonrasında arkadaşı ve kulüp başkanı Sabri Toprak ile Fenerbahçe’yi ziyaret etti ve hatıra defterine ebedi şeref vesilesi olan cümleleri yazdı. Bu satırlar şöyledir; "Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum."