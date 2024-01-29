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        Haberler Magazin Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için Tahran'a gitti

        Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için Tahran'a gitti

        'Zaferin Rengi'nde Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'i ulu öndere, İranlı heykeltıraş ve makyaj ustası Babak Eskandari benzetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:14
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          'Zaferin Rengi'; 1918 - 1923 arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunack.

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          Filmde; Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.
          O dönem Anafartalar Kahramanı olarak nam salan Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Spor Kulübü ile yolları Union Club / İttihat Spor Sahası olarak adlandırılan şimdiki Fenerbahçe Stadı’nda gerçekleşen idman bayramı etkinliğinde kesişti. Sonrasında arkadaşı ve kulüp başkanı Sabri Toprak ile Fenerbahçe’yi ziyaret etti ve hatıra defterine ebedi şeref vesilesi olan cümleleri yazdı. Bu satırlar şöyledir; "Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum."

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          MUSTAFA KEMAL’İN GAZETESİ 'MİNBER'DE YAYINLANAN TEK SPOR HABERİ
          Kulübü ziyaretinden 6 ay sonra, İstanbul’da yaklaşık iki ay yayın hayatında kalan Mustafa Kemal’in gazetesi 'Minber'de yayınlanan tek spor haberi; “Fenerbahçe’nin İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maç” haberi olmuştur.

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          YİĞİT ÖZŞENER ATATÜRK MAKYAJI İÇİN TAHRAN’A GİTTİ
          'Zaferin Rengi'nde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı. Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

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          Ödüllü uluslararası projelerde de yer alan Babak Eskandari; “Atatürk makyajının hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk’ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyimine verdiği özenden etkilendiğini; bu güçlü karakteri yansıtacak ifadeyi doğru bir biçimde aktarabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ve Yiğit Özşener’le uyumla çalıştıklarını belirtirken, Özşener’in sabrından, disiplininden ve şevkinden çok etkilendiğini” söyledi.

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          KOSTÜMLER, ASKERİ KOSTÜM DANIŞMANLARININ DENETİMİNDE GERÇEĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANDI VE ÜRETİLDİ
          Kostümler, askeri kostüm danışmanlarının denetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandı ve üretildi. Kıyafetler için Ferruh Karakaşlı ile çalışıldı. Kalıp, kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detaylar büyük bir hassasiyetle, orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde hazırlandı.

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          Gösterime 16 Şubat’ta girecek olan ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, 'Zaferin Rengi'; oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyicileri bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

        BURÇLAR

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