Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun yeni oyunu, Yiğit Özgür’ün “Hunililer”i perde açmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ezel Akay’ın oturduğu, Emre Özbay’ın yazdığı “Hunililer”, sevimli delilerin 32 farklı macerasından oluşan eğlenceli bir kaos, gerçeküstü bir eğlence…

Yiğit Özgür’ün “Hunililer”i akıl hastası değildir; Ezel Akay’ın anlatımıyla “Akıl gitmiş, ama geriye özgürlük, utanmazlık, merak, vicdan, masumiyet ve saçmalık kalmış”tır. Özgür’ün çok sevilen ve çok paylaşılan karakterlerinden uyarlanan oyunda “Hunililer”i; Bahar Kaplan, Bertan Dirikolu, Emre Kıvılcım, Güliz Gündüz, Hakan Eke, Hasan Eflatun Akay, Kerime Obenik, Merve Polat, Reşit Berker Enhoş ve Tufan Afşar canlandıracak.

Kostüm ve sahne tasarımını Naz Erayda’nın yaptığı oyunun müzikleri Serdar Ataşer’in, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’in imzasını taşıyor.

İki perdelik yeni oyun “Hunililer”in prömiyeri, 12 Ocak 2019 Cumartesi akşamı saat 20.30’da artısahne Mecidiyeköy’de gerçekleşecek.