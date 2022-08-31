"Gizlilik olduğu için detay veremiyorum"

Yiğit Kirazcı: Gizlilik olduğu için detay veremiyorum - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sabah sporu yaptığını ifade eden Yiğit Kirazcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yeni sezon projelerinin sorulması üzerine açıklamalarda bulunan oyuncu, "Çok önemli bir sinema filmi projesiyle anlaştım. Çekimleri Doğu'da gerçekleşecek ama gizlilik olduğu için detay veremiyorum. Baba-kızı anlatan bir film olacak. Sadece bunu söyleyebilirim." diye konuştu.