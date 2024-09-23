Yiğit İnandı kimdir? Nisa Bölükbaşı ile evlenen Yiğit İnandı kaç yaşında, nereli?
Survivor şampiyonlarından biri olan Nisa Bölükbaşı ile evlenen Yiğit İnandı hayatı merak ediliyor. Çiftin evliliği, hem Survivor hayranları hem de sosyal medya takipçileri tarafından merak uyandırdı. Peki Yiğit İnandı kimdir? Nisa Bölükbaşı ile evlenen Yiğit İnandı kaç yaşında, nereli?
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Yiğit İnandı hayatı ile gündeme geliyor. Survivor sonrasında aşk hayatıyla da gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, Yiğit İnandı ile evlendi. İşte Yiğit İnandı hakkında merak edilenler
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YİĞİT İNANDI KİMDİR?
Yiğit İnandı, 1999 İzmir'de doğdu ve aslen Rizeli'dir. 10 yaşında ailesinin yanına ABD'ye gitti, New York ve Florida'da yaşadı. Yiğit, YouTube ve Instagram videoları ile dikkat çekti. İnandı, aynı yarışmayla tanınan Nisa Bölükbaşı ile 22 Eylül 2024 tarihinde evlendi.
İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, ikinci kez katıldığı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.
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