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        Haberler Gündem Çevre Yeşilyurt'ta bisiklet turu düzenlendi | Son dakika haberleri

        Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için Yeşilyurt'ta bisiklet turu

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde temiz bir çevre ve sağlıklı yaşam için "Yeşilyurt'a Bahar Geldi" temasıyla bisiklet turu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:44
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        Yeşilyurt'ta bisiklet turu düzenlendi
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Malatya Bisiklet Topluluğu tarafından "Yeşilyurt'a Bahar Geldi" temasıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Katılımcıların 15 kilometre boyunca pedal çevirdiği etkinlikle çevre bilinci ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

        Etkinliği ilişkin açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, doğa ile iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. İlkbahar'da böyle etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

        "Doğa nasıl ki baharla birlikte canlanıyorsa, bizler de bu güzel mevsimi hareket ederek, spor yaparak, birlikte vakit geçirerek karşılamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye duyarlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerle hem sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek hem de birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirmek istiyoruz. Bugün pedal çevirerek hem doğanın keyfini çıkaracağız hem de temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için sembolik ama anlamlı bir adım atmış olacağız."

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