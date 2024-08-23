Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Suyun rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk incelemede Yeşilırmak'ın debisinin düşük olduğunun belirlendiği belirtilerek, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle suda çözünmüş oksijen miktarında azalma oluştuğu ve bunun sonucunda balık ölümlerinin tetiklendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.