Yeşilçam'ın 'Rambo'suna veda

Yeşilçam'da yardımcı oyunculuktan başrole kadar yükselen ve Yeşilçam'ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene sinema sanatçıları Nuri Alço, Ali Güney, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Cüreklibatır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.
"SÖNMEZ YIKILMAZ BÜTÜN PARASINI SİNEMAYA YATIRDI"
Sinema sanatçısı Ali Güney, "Sönmez ile bizim dostluğumuz 50 yıla dayanıyor. Acısıyla tatlısıyla kavgamız, dostluğumuz, kardeşliğimiz oldu. Ama birbirimizden kopmadık. Sönmez çocuk gibidir; bağırır, çağırır iki dakika sonra gelip öper. Sönmez, kedileri köpekleri doyurduğu sürece mutlu olurdu. Sokakta yatan çocuklar para verdiği zaman mutlu olurdu. Sönmez'in bir geleceği yoktu. 'Yatım, katım, villam olsun' diye düşünmedi. Sinemayı çok seviyordu. Bütün parasını sinemaya yatırdı." diye konuştu.
"VEFASIZLIK VAR"
Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata da "Sönmez Yıkılmaz, yıkılmayan adam bugün yıkıldı. Yeşilçam'a baktığımızda başrol oyuncularının bulunmaz kabusuydu. Diğer taraftan yerli 'Rambo'nun ta kendisiydi. Bulunmaz bir kalemdi. Büyük cüssesiyle, ağır yumruklarıyla bazı zaman kılıç kullanır bazı zaman da kalkan kullanır bazen de yüksekten atlardı. Sönmez Yıkılmaz, Cüneyt Arkın'ları, Kartal Tibet'leri var edendir. Sönmez Yıkılmaz'ın her Türk sinemasında yeri ve değeri vardır. Şu an biz kimliğimizi onlara borçluyuz. Bu bizim tabii ki vefa borcumuzdur. Ama geriye baktığımızda kimseyi göremiyoruz. Tabii ki vefasızlık var." ifadelerini kullandı.
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