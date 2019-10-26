Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla buluştu

26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 56'ncısı yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej coşkusuyla başladı. Kortej, sinemanın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarını Antalyalılarla buluşturdu.
Saat 15.00’da Cam Piramit önünden başlayan kortej, Antalya Kültür Merkezi (AKM),Yüzüncü Yıl Bulvarı, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi güzergahı üzerinden devam ederek, eski belediye binasında son buldu.
6 kilometrelik kortejde 30 klasik otomobil, kortej tırları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer aldı. Kortej güzergahında saatler öncesinden beklemeye başlayan Antalyalılar ise ünlüleri görebilmek ve fotoğraf çekilebilmek için yarışa girdi. Öte yandan, festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotları yürüyüşe renk katarken, sinema ve televizyon dünyasından yıldız isimler Antalyalıları selamladı. Karanfil dağıtan sanatçılarla vatandaşlar öz çekim yapmak için birbirleriyle yarıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hayatıma kastım kaskım var' projesi kapsamında trafik polisleri de kortejde yer aldı. Sanatçılar projenin isminin yazılı olduğu dövizleri tutarken, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kortejin en önünde klasik otomobilde Salih Güney ve Selma Güneri ile birlikte yer alan Başkan Muhittin Böcek kalabalığı selamladı.
Kortejde, Salih Güney,Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Özlem Yıldız,Burak Hakkı, Mustafa,Füsun Demiral,Defne Yalnız,Ayten Ustaoğlu,Şehnaz Çakıralp,Cemal Hünal gibi ünlü isimler yer aldı.
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