22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeşilay'ın dünyanın, ülkemizin ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve karikatürün evrensel dili ile farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın Ödül Töreni Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. 'Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi' temasıyla düzenlenen yarışmada, uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji, kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra sanatçıların eserleri ile, bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara da değiniliyor. Yarışmanın ödül töreni 21 Haziran 2019 akşamı Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi.
51 ülkeden 414 katılımcının bağımlılık ve spor ilişkisini mizahi bir yaklaşımla ele aldıkları 787 adet karikatürün yer aldığı yarışmanın birincilik ödülünü Türkiye'den Aşkın Ayrancıoğlu kazandı.
İran, Küba, Brezilya ve Türkiye'den toplam 6 karikatüristin dereceye girmeye hak kazandığı yarışmada, başarılı bulunan diğer 5 eserin sahibi ise Türkiye'den Satılmış Akın, İran'dan Amır Khaleghı, İran'dan Khodayar Naroei, Küba'dan Bradya Izquierdo Rodriguez ve Brezilya'dan Claudio Antonio Gomez oldu. Birinciliği elde eden yarışmacıya 15 bin TL, başarılı bulunan 5 yarışmacıya ise 3 Bin 500 TL şeklinde ödül verildi.
Tütün, alkol, madde bağımlılığı gibi başlıkların yanı sıra kumar, teknoloji bağımlılığı gibi güncel sorunlarla ilgili yaptıkları çalışmaların yanı sıra, toplumu koruyucu, önleyici, farkındalık ve bilinçlendirmeye yönelik de aktiviteler düzenlediklerini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "2000'li yıllardan itibaren, Yeşilay'ın mevcut mirasının üzerine önemli işlev ve sorumluluklar eklenmiştir. Profesyonel gönüllüleri, ülke sathına yayılmış Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle, açıklığı ve şeffaflığıyla sivil toplum örgütleri arasında örnek alınan bir kurumsal yapıya ve anlayışa kavuşmuştur. Ne mutlu bize ki bugün, yine, uluslararası projelerimizden biri için bir araya geldik. Bugün 3. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Bağımlılıkla mücadele gibi ciddi bir konuyu çizgilerin mizahi diliyle ve evrensel mesajlarla anlatan 414 sanatçımıza gösterdikleri büyük ilgiden ve bize ilettikleri her biri çok kıymetli sanat eserlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Artık onlar da bizim için birer Yeşilay gönüllüsüdür" dedi.Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk
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