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Yeşil Sol Parti Genel Seçim Sonuçları 2023: Yeşil Sol Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

Yeşil Sol Parti seçim sonuçları: 2023 Genel Seçilerde Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı?

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili için oylarını kullandı ve milletvekili seçimini geride bıraktı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gidiliyorken Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim sonuçları yeniden gündeme geldi. Seçmenlerin gözü "Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı ve kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Yeşil Sol Parti (YSP) seçim sonuçları...

Giriş: 28.05.2023 - 06:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İlk turda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Yeşil Sol Parti, ikinci turda da desteğinin değişmediğini yeniledi. HDP ve YSP Eş Genel Başkanları'nın ortak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için "Biz buradayız ve değiştirme konusunda kararlıyız. Siyasetimizde değişiklik söz konusu değildir" ifadelerine yer verdiler. Peki, Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı ve kaç milletvekili çıkardı? İşte 2023 Yeşil Sol Parti seçim sonuçları...

  • MECLİS'TE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA

    Yüzde 35 oy alan alan CHP ve İYİ Parti’nin içinde yer aldığı Millet İttifakı 212, yüzde 49,46 oy alan AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı 317, yüzde 10,5 oy alan Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 milletvekiliyle temsil edilecek.

    2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

    Yeşil Sol Parti kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Milletvekili Seçimi'nde yüzde 8,82 oy alırken çıkardığı tahmini milletvekili sayısı 61 oldu. 

    YEŞİL SOL PARTİ HARİTALI DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

    14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI ŞEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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