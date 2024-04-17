Yeşil güç deposu: Ispanağın sağlığa 6 faydası!

Ispanak birçok insanın tükettiği bir sebzedir. Yapılan araştırmalarla birlikte ıspanağın içerdiği zengin besin değerleri, kalp sağlığını desteklemekten kanser riskini azaltmaya kadar geniş bir yelpazede birçok yararı olduğu biliniyor. Biz de sizin için haberimizde bu yararları derledik. İşte, ıspanağın sağlığa olan faydalarına dair detaylar...