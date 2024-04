Yeşil güç deposu: Ispanağın sağlığa 6 faydası!

Günde bir ila iki porsiyon yeşil yapraklı sebze yiyen kişilerin bilişsel yeteneklerinin kendilerinden 7,5 yaş küçük olanlarla aynı olduğu görüldü. Yani ıspanak, yaşa bağlı bilişsel gerilemeye karşı koruyabilir.

