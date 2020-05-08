Yeşil çayın kullanımı ile ilgili birçok detaylı bilgi bulunmaktadır. Yeşil çay toplumumuz tarafından ilk M.Ö 3000 senesinde kullanılmıştır. Anlatılanlara göre bir yeşil çay yaprağı Çin ülkesinde kaynayan suya düşmüş ve daha sonra o mezranın en popüler içecekleri haline gelmiştir. Bu dönemlerden 5000 sene sonra günümüzde ise yeşil çay fenomen olarak tüm dünya da kolesterolü düşürme ve diş sağlığı gibi rahatsızlıklara tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tahmin edilebilecek en popüler kullanımları da kilo verme sorunlarına çözüm olmasıdır. Son 15 ve 20 senede yeşil çayın faydaları üzerine yapılan analizler kanseri önleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmada etkileri bulunmasıdır. Bilimsel araştırmalar kolesterolü ve tansiyonu düşürmesi üzerine şeker hastalığından koruduğu ve yağ yakılmasına destek olduğu gibi bunama rahatsızlıklarında da yavaşlama sonuçları kanıtlanmıştır.

Antioksidan etkisi

Kansere karşı koruma

Kolesterolü düşürme

Kalp sağlığına iyi gelme

Kan basıncını düşürme

Diş çürüklerinde önleme

Diş eti hastalıklarına karşı koruma

Metabolizmada hızlanma

Kilo vermeye yardımcı

Bağışıklık sisteminde güçlenme

Gibi daha birçok sağlığa faydaları olmasından dolayı toplumumuzda birçok kişi tarafından sevilerek içilen ve vazgeçilmezleri arasında yer alan çaylardan olan yeşil çay popülerliğini halen korumaya devam etmektedir.

Yeşil Çay Nasıl Hazırlanır?

Yeşil çay hazırlayabilmek için diğerlerinden farklı bir yol izlemek gerekmemektedir. Bir fincan çay hazırlayabilmek için bir çay kaşığı 5 gr kurutulmuş yeşil çay yaprağı yeterli olmaktadır. Suyun kalitesi yeşil çayın lezzeti için önem taşımaktadır. Su kaynatıldıktan sonra ocağı kapatarak 4 veya 5 dakika bekletilmesi gerekmektedir. Kabarcıkların azalmasından sonra biraz soğumasından sonra bardağın üzerine süzgeçle yerleştirilmesi gerekmektedir. 2 ya da 3 dakika bekletilmesinden sonra çayın tadı acı olabilme ihtimali bulunmaktadır. Önem verilmesi gereken konu ise su tam kaynar haldeyken bardağa boşaltmamak gerekmektedir. Çünkü yeşil çay en iyi 80 ve 85 derece su ile demlenilmesi gerekmektedir.

Yeşil Çayın Sağlığa Faydaları

Büyük ölçekli insan grupları yapılan araştırmalar yeşil çayın kansere karşı kullanımı ve kalp sağlığına faydaları alanında umutlandırıcı sonuçlar yer almaktadır. Fakat araştırmalar ve analizlerin birçoğu yeşil çayın günlük olarak kullanılması Asya ülkelerinden kaynaklıdır. Araştırmaların katılan insanların daha fazla balık tüketilmesi ve yemeklerinde soya kullanılmasından dolayı batı toplumlarından farklı sonuçlar elde edilebileceği ihtimali bulunmaktadır.

Yeşil Çay ve Zayıflama

Yeşil çayın zayıflama üzerine etkisi konusunda yapılan analizlerin yeşil çayın açlık hissini azalttığı ve metabolizmayı hızlandırdığı yönünde etkileri kanıtlanmıştır. Güçlü antioksidan etkisi ile beraber yağı parçalayarak birikime engel olduğu yönünde sonuçları da yer almaktadır. Özellikle Bel bölgelerinde yağlanmayı önleyen yeşil çay bu sayede kalp krizi risklerini en aza indirmektedir. Yeşil çay beraberinde düzenli egzersiz yapmak ve tüketilen kalorilere dikkat etmek de başlıca önem verilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Kanser ve Yeşil Çay

Toplumumuz üzerinde yapılan araştırmalarda günde 2 bardak yeşil çay içmenin kanser açısından oluşabilecek zararları önlemesi kanıtlanmıştır. Fakat bu çalışmaların sayısı yetersiz olarak kabul edilmektedir. Göğüs kanseri olan 500 kadın üzerinde yapılan araştırmalar sonucuna göre ameliyat öncesi ve sonrası arttırılan yeşil çay tüketimi kanserin yayılmasını önlemiştir.

Yeşil Çayın Tarihi

Yeşil çayın bu derece popüler olması tarihinin de merak edilmesine neden olmuştur. Bazı kaynaklarda yeşil çay yaprağının yaklaşık olarak 5000 sene önce kaza sonucu kaynayan suya düşmesi nedeniyle suyun sahibi ShenNung isminde Çin ülkesi mi yoksa ShienNonShei isminde bir köy mü olduğu net olmasa da yeşil çay ilk Çin ülkesinde kullanılmaya başlanmıştır. Eski dönemlerde Çin’de sadece yeşil çay içilirmiş. Yeşil çayın yarı fermente edilmesi ile üretilen Oolong çayı ve tam fermente edilmesi ile siyah çay sonraki dönemlerde keşfedilmiştir. Eski çağlarda sadece yeşil çay yaprakları ve kaynar su tercih edilmekteydi. MS. 600 ve 900 senelerinde Tang hanedanı Lu Yu sayesinde yazılmış olan ChaJing yani klasik çay anlamını taşıyan kitap yeşil çayın tarihi hakkında tüm detaylı bilgileri anlatmaktadır.

Yeşil Çayın Yan Etkileri

Kalp sorunu, Yüksek tansiyon, böbrek sorunları, karaciğer rahatsızları, mide ülseri ve anksiyete başta olmak üzere psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler yeşil çay kullanmamalıdır. Anemi, Diyabet, Glokom ya da osteoporoz hastalıkları olan kişiler yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalı ve sonrasında zararlı değilse tüketmelidir. Hamile ya da emziren bayanlarda yeşil çay içmekten kesinlikle kaçınmaları gerekmektedir. Aşırı yeşil çay tüketilmesi sinirlilik, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, baş dönmesi oluşmasına sebep olabilmektedir. Kafein içeren yeşil çay bazı kişilerde yan etki oluşmasına neden olarak bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve iştah kayıplarına neden olabilmektedir.

Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar

Beta Lactam antibiyotikler

Valium ve lorazepam gibi anksiyete ilaçları

Yüksek tansiyon ve kalp ilacı

Aspirin

Kan inceltici ilaçlar

Kemoterapi ilacı

Clozaril

Ephedrine

Lityum

Antibiyotikler

Doğum kontrol hapı

Bu tür ilaç kullanımlarında yeşil çay etkileşime geçebilir ve hoş olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir. O nedenle yeşil çay tüketilmeden önce bu tür ilaç kullanımlarında mutlaka doktorlara danışılması daha uygun olacaktır.