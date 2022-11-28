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Yerli Leonardo Dicaprio Arda Kural yıllar sonra geri geliyor! "Ben hazırım"

Bir döneme damga vurmuş isimlerden olan Arda Kural, psikolojik problemler yaşamış ve uzun süre ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmüştü. Zor günleri geride bırakan yerli Leonardo DiCaprio, son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Arda Kural'ın son hali...

Giriş: 28.11.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2000'li senelerin başlarında "Yerli Leonarda DiCaprio" olarak anılan yakışıklı oyuncu Arda Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara geri döneceğini duyurdu. 

  • Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun bir süre hastalığıyla mücadele eden Arda Kural, 20 günlük Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

  • 42 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali sevenleri tarafından beğeni topladı! Arda Kural'ın 6 ay içerisinde 15 kilo verdiği öğrenildi.

  • İşte Arda Kural'ın "Ben hazırım" notuyla yaptığı paylaşım...

  • Sinema filmi çeken fakat yayın tarihi ertelenen projesi hakkında Arda Kural şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili dostlarım öncelikle hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bügün (28) Ekim tarihinde Yıldızlara Bak adlı sinema filmimiz vizyona girecekti. Sinema salonlarının yeterli salon vermemesinden ötürü yapım ekibimiz filmi ileri tarihe veya dijital ortamda sizlere sunmak üzere hazırlanıyor. Kimse moralini bozmasın. Her şey yolunda. Her şey yoluna girecek. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımla…"

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