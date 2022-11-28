Yerli Leonardo Dicaprio Arda Kural yıllar sonra geri geliyor! "Ben hazırım"

Sinema filmi çeken fakat yayın tarihi ertelenen projesi hakkında Arda Kural şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevgili dostlarım öncelikle hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bügün (28) Ekim tarihinde Yıldızlara Bak adlı sinema filmimiz vizyona girecekti. Sinema salonlarının yeterli salon vermemesinden ötürü yapım ekibimiz filmi ileri tarihe veya dijital ortamda sizlere sunmak üzere hazırlanıyor. Kimse moralini bozmasın. Her şey yolunda. Her şey yoluna girecek. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımla…"