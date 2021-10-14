Yerli aşı Turkovac ile ilgili dikkat çeken gelişme!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsattı.
DELTA VARYANTINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI
ERÜ'nün projesiyle, Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını aktaran Çalış, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasını bekliyoruz. Ekibimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, belki bir ay içinde Delta varyantına TURKOVAC'ın etkisini gösterebileceğiz" diye konuştu.
Çalış, ERÜ ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz 3 çalışmalarının ise Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü hatırlattı.
"ÇOK İYİ GİDİYOR"
Aşının birçok merkezde gönüllülere uygulandığını belirten Çalış, "ERÜ'de de Faz 3 çalışmalarını arkadaşlarımız takip ediyor. Çok iyi gidiyor. Biz hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısına gönüllü olmaya davet ediyoruz" dedi.
PROF. DR. ÇALIŞ: EN KISA SÜREDE ACİL KULLANIMA GEÇİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha önce iki doz aşı olanların TURKOVAC'ı üçüncü doz olarak yaptırmasına ilişkin de Sağlık Bakanlığının çalışma yürüttüğünü aktararak, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızdan iki doz aşı olanlar da üçüncü doz olarak TURKOVAC yaptırabilirler. Şu an sanırım 5 merkezde yapılıyor ama Bakanlık bunu 25-30 merkez olarak hesaplıyor. İnşallah en kısa sürede diğer merkezler de açılır. Çünkü farklı şehirlerden de gönüllü başvuruları oluyor, bizler de bu merkezlerin bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem faz-3 çalışmalarındaki gelişmeler hem de üçüncü doz TURKOVAC çalışmalarıyla beraber, iki çalışmanın ön sonuçları değerlendirilerek, en kısa sürede acil kullanıma geçileceğini düşünüyorum."
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