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        Haberler Gündem Güncel Yerköy'de jeotermal serada 1500 kişiye istihdam | Son dakika haberleri

        Yerköy'de altyapı çalışmaları biten jeotermal serada 1500 kişi istihdam edilecek

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tüzel kişilik kazandırılan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde çoğunluğu kadın yaklaşık 1500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:37
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        Yerköy'de jeotermal serada 1500 kişiye istihdam
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca tüzel kişilik kazandırılan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde, ağırlık olarak domates, salatalık, biber ve yeşil sebzelerin yetiştirilmesi planlanıyor.

        Ekonomiye yıllık 1.2 milyar lira civarında katkı sağlaması beklenen jeotermal serada, çoğunluğu kadın yaklaşık 1500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kısa sürede yatırımcılara açılacağını söyledi.

        Altyapı çalışmalarında sona gelindiğini, arazi birleştirme sürecini de kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Özkan, "Geçen seneden bu yana devam ettirdiğimiz sürecin inşallah bir ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

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        Özkan, 1125 dönüm arazide kurulacak seralarda net üretim yapılabilecek alanın yaklaşık 800 dönüm olacağını dile getirerek, "Geçenlerde Sorgun'daki 25 dönümlük jeotermal serayı ziyaret ettik. Orada dönüm başına 40 ton verim alındığını gördük. Aynı modeli burada ölçeklendirerek yılda yaklaşık 30-32 bin tonluk üretim kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Seralarda kadın istihdamına öncelik vereceklerine değinen Özkan, "Kadınlarımız bu süreçte emekleriyle yer alacak, üniversitemizle yürüttüğümüz işbirliğiyle bu alanda görev alacak kişilere eğitim verilecek. Bu kapsamda yeni bir bölüm açılması da gündemde" ifadelerini kullandı.

        Vali Özkan, yatırıma ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Şu anda alanın neredeyse 5 katı kadar başvuru aldık. Taleplerin büyük kısmını ihracatçı firmalar oluşturuyor. Bu da projenin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte ekonomik değer üreteceğini gösteriyor" dedi.

        Yatırımın sadece Yerköy ile sınırlı kalmayacağının da altını çizen Özkan, Saraykent ilçesinde 90 dönümlük münferit bir alanda benzer seracılık çalışması planlandığını, bu yatırımla Yozgat’ın jeotermal potansiyelinin daha geniş alana yayılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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        #Yerköy
        #jeotermal sera
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