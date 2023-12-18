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        Haberler Gündem Güncel Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru - Gündem haberleri

        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesine 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:39
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        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
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        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruların her geçen gün arttığını belirtti.

        Vatandaşların ilgisinin "Yerinde Dönüşüm"ün yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz herkese teşekkür ediyorum."

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        "BAKANLIK DENETİMİNDE VE TOKİ GÜVENCESİNDE"

        "Yerinde Dönüşüm" projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz." bilgisini paylaştı.

        "Yerinde Dönüşüm" projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetimi ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her safhası 'Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi'nde olan 'Yerinde Dönüşüm' ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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