Yerin 10 metre altında yatıyor... Anadolu'nun 'Pompei'si

DHA

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden, bir dönem Likya Birliği'ne başkentlik yapan Myra Antik Kenti ve Myra'nın limanı olan Andriake Antik Kenti'nde yürütülen kazıların 13'üncü dönemi başladı.

DHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde yürütülen kazılara Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlık ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 12 ay sürdürülecek kazılar kapsamına alınan Myra'daki kazıların bu yılki bölümünde Akdeniz Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden 6 bilim insanının yer aldığı 30 kişilik ekip görev yapıyor. Kazılarda görev alan ekip, Myra Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu'nun orkestrasında çalışmaya başladı.

'4 METRE DERİNE İNDİK'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Temmuz ayı başında Myra Antik Kenti'nde kazı ön hazırlıklarımızı yaptık. Bayram sonrası yoğun kazı çalışmalarımız başladı. İlk olarak geçen yıl yoğun bir buluntu ile karşılaştığımız Myra Antik Kenti Tiyatrosu'nun orkestra bölümünde çalışmaya başladık. Geçen yıl başladığımız kazılarda, Helenistik döneme ait (Roma öncesi) önemli buluntularla, tarihe ışık tutacak belge ve buluntularla karşılaşmıştık. Geçen yıl bıraktığımız noktadan devam ediyoruz. Roma tiyatrosu yapılmadan önce Helenistik döneme ait yapıları ortaya çıkarıyoruz. 4 metre derine indik. Helenistik döneme ait olan Likya yapılarını, Myra yapılarını bir bir ortaya çıkarıyoruz. İlk çalışmalarımızda toprak ve pişmiş heykeller karşımıza çıktı. Bu da verimli bir kazı dönemi geçireceğimizin ilk işaretleri. Andriake Liman Kenti'ndeki Granaryum'un önündeki işliklerde kazı çalışmalarına devam edeceğiz. En önemlisi Myra- Andriake kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızca 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme" dedi.

'RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ HAZIR'

13 yıl boyunca yapılan kazılar sonrası Andriake Antik Kenti'ndeki Granaryum'un Likya Uygarlıkları Müzesi olarak düzenlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Çevik, şunları söyledi:

"Andriake Liman Kenti'nin ana binalarının kazıları tamamlandı. Şu anda Andriake Antik Kenti, kapalı ve açık hava müzesi olarak, Likya'nın önemli bir cazibe merkezi olarak Türk turizmine hizmet veriyor. Ancak Andriake Antik Kenti'nde Kuzey Kent ve Batı Kent'te yapacağımız kazı çalışmalarımız var. Myra Antik Kenti'nde Likya bölgesinin en büyük ve ayakta kalan en önemli Antik Roma Tiyatrosu olan Myra Antik Tiyatrosu'nda kazı çalışmalarını neredeyse tamamladık. Rölöve ve restorasyon projeleri hazırlandı. Bazıları kurulda onaylandı.

Artık bakanlığımızca restorasyon ve koruma projelerinin ihale edilmesini bekliyoruz ancak Myra Antik Kenti, Anadolu'nun 'Pompei'si. Yerin 10 metre altında inanılmaz bir tarih yatıyor. Myra Antik Kenti'nde özel mülkiyetin fazlalığı, kamulaştırma yapılamaması nedeniyle yerin 10 metre altındaki tarihi ortaya henüz çıkaramadık. Şurası bir gerçek; Demre Myra Antik Kenti, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Kekova, Batık Kent, Simena Antik Kenti ve diğer Likya kentleriyle birlikte Antalya turizminin en önde gelen merkezi konumundadır. Antalya'nın en çok turist çeken bir cazibe merkezidir."