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        Haberler Gündem Politika Yerel seçimlerde aday listeleri 20 Şubat'a teslim edilecek

        Yerel seçimlerde aday listeleri 20 Şubat'a kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Kararda, aday listelerinin en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verileceği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 07:08 Güncelleme: 16.01.2024 - 07:08
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        Yerel seçimlerde aday listeleri 20 Şubat'a teslim edilecek
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        Resmi Gazete'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı. Buna göre, aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek. YSK'nın kararına göre; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

        DHA'nın haberine göre; bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliklerini taşıdıkları belirten belgelerini ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığını mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Ayrıca, bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar kendilerine teslim edilemeyecek.

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