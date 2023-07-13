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        Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku hareketliliği

        İstanbul'un gözde tarihi mekânlarından Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 20:42
        Kimyasal koku hareketliliği
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        Fatih Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.

        #yerebatan sarnıc
        #kimyasal koku
        #haberler
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