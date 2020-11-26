Ayrıca ispirtonun böceklere ve sineklere karşı inanılmaz bir kokuya sahip olması onları uzaklaştırmada etkili olacaktır. Özellikle ispirtoları şeffaf poşetlerin içerisine yerleştirip ışık alan bir yere kapı önüne veya cam önüne ışık alan herhangi bir yere asabilirsiniz. Şeffaf poşetler güneş ışığının kırılmasına ve prizmalar oluşmasına neden olacaktır. Bu optik etki sayesinde uçan sinekler hem kokudan hemde ışıktan bulunduğunuz ortama yaklaşamayacaklardır.