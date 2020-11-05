Yer: Çin! Yumurtadan çıkma anları ilgiyle izlendi...

Çin’in Heilongjiang eyaletinin kuzey doğusunda bulunan Harbin Polarland Akvaryumu'nda salı günü yılın ilk antarktik pengueni dünyaya geldi.

İHA'nın haberine göre penguenin yumurtadan çıktığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Akvaryum yetkilileri tarafından çekilen görüntüler ilgiyle izlendi.

Yetkililer, minik penguenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.