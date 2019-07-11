Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yer altı şehrinde gün yüzüne çıkartılan kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar tarih severleri heyecanlandırdı.

İHA'nın haberine göre kilisenin hemen yanı başında bulunan mezarlar içerisinde o döneme ait papaz kıyafetleri, haç işaretleri ve gözyaşı şişeleri ortaya çıkartıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: "Dünyanın en büyük yer altı şehrinde mezarlar hemen kiliselerin yanına inşa edilmiş, yanına da definler yapılmış. Ortaya çıkan bu mezarlarda çok sayıda rahip kıyafetleri, gözyaşı şişeleri ve o döneme ait ciddi enstrümanlar ve tarihi kalıntılar ortaya çıkarılmış oluyor. Bu da bölgedeki tarihin bir parçasının 13. yüzyılda yaşandığının en büyük işaretlerinden bir tanesidir" dedi.

Belediye Başkanı Arı, "Şimdi yer altı şehrinde her gün farklı bir unsur ile karşı karşıya geliyoruz. Her birisi yaşamın hangi çağlara dayandığıyla ilgili ciddi veriler vermektedir. At ahırlarıyla ilgili veriler, farklı dönemlere ait lüle taşı ile ilgili veriler, ortaya çıkan kiliseler farklı dönemi anlatıyor. Biz de bu şehirde ve bölgede yaşayan insanların tarihini aydınlatma açısından çok önemli veriler elde etmekteyiz" şeklinde devam etti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK YER ALTI ŞEHRİNİ HİZMETE AÇACAĞIZ"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük yer altı şehrinde yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederken çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi yapının yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını belirtti.

Arı, "Bu bölgedeki yaşantının ve tarihin ortaya çıkarılmasıyla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yerli ve yabancı turistler, bu dönemlere ait zaman dilimlerini yaşamış gibi olacaklar. Bu manada çalışmalarımız son hız devam ediyor. Yakın bir zamanda da bu bölgeyi turizme açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin şimdiden heyecanlandığı bu bölgeyi inşallah Türkiye turizmine kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.