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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yenilenebilir enerji şirketleri pahalı mı? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Yenilenebilir enerji şirketleri pahalı mı?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Kutay Gözgör oluyor. Enerji şirketlerinin ele alındığı programda Gözgör, şirketlerin 9 aylık bilançolarından yola çıkarak rasyolara bakıldığında hangi şirketin getiri vaat ettiğini açıklıyor. Gözgör global ekonomideki gelişmeler ve bunun enerji sektörüne etkilerini ele alırken dünyadaki yeşil dönüşümün şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını değerlendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 18:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:54
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        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Kutay Gözgör oluyor. Enerji şirketlerinin ele alındığı programda Gözgör, şirketlerin 9 aylık bilançolarından yola çıkarak rasyolara bakıldığında hangi şirketin getiri vaat ettiğini açıklıyor. Gözgör global ekonomideki gelişmeler ve bunun enerji sektörüne etkilerini ele alırken dünyadaki yeşil dönüşümün şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını değerlendiriyor. Gözgör, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin enerji sektörüne şimdiye kadarki etkilerini vurgularken enerjide görünüm yılın ilk üç çeyreğinde nasıl olduğunu anlatarak enerji için önemli bilanço kalemleri ve rasyoları dile getiriyor.

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        RAKAMLAR HANGİ ŞİRKETLERİ İŞARET EDİYOR?

        Programda borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri ve defter değerlerinden yola çıkarak Fiyat/kazanç oranları Piyasa değeri/defter değeri gibi önemli rasyoların neyi ifade ettiği, rakamlara bakıldığında hangi şirketin öne çıktığı ele alınıyor. Gözgör enerjinin amiral gemisi Tüpraş başta olmak üzere diğer şirketler ve enerji ağırlıklı bir holdinglerde görünümün nasıl olduğunu değerlendiriyor. Programda enerji sektöründe gelecek beklentileri tahminleri aktarılırken yenilenebilir enerji şirketlerini olumlu ve olumsuz etkileyebilecek gelişmeler ve bu şirketlerin hisse fiyatlarının yüksek olup olmadığı sorgulanıyor.

        BORSAYI NE BEKLİYOR?

        Borsa İstanbul'un geçtiğimiz yıl boyu hareketini ve bugünlerdeki seyrini yorumlayan Gözgör borsayı bundan sonra etkileyecek olumlu ve tersi gelişmeleri de dile getirirken özellikle benzer borsalara bakıldığında hisse senetlerinin ucuz mu pahalı mı olduğuna yönelik fikirlerini açıklıyor.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
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        #tüpraş
        #yenilenebilir enerji
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