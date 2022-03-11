'Yenilenebilir enerji ithalatı azaltacak'

Erden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl enerji ve ham madde talebinin artmasıyla küresel tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandığını belirtti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da küresel emtia ve enerji maliyetlerinde olağanüstü artışlara yol açtığına işaret eden Erden, "Artan bu maliyetler hem dünya hem de ülkemizde enflasyon etkileri olarak iktisadi hayatımıza yansımakta. Ayrıca enerji arzında da kısa vadede önemli riskler ortaya çıkarmaktadır. Bu riskleri azaltmak ve yüksek tedarik maliyetleriyle tekrar karşılaşmamak için en doğru çözümünün yabancı kaynaklı petrol, kömür ya da doğal gaza bağımlılığımızı azaltarak rüzgar ve güneş gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık vermek olduğu kanaatindeyiz. Kurulu gücümüzdeki her yüzde 1'lik yenilenebilir enerji artışı, 250 milyon dolarlık yabancı kaynak ithalatına engel olacak ve cari açığın bu ölçüde azalmasını mümkün kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Erden, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve benzeri kapasite ihalelerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 10 yılını tamamlamış yenilenebilir tesisler için en az 5 yıllık gönüllü ve yeni bir YEKDEM dönemi tanımlanması önerisini sunuyoruz. Bu şekilde yatırımcıların orta ve uzun vadeli finansal risklerinin güvence altına almasının sağlanması ve sürdürülen ekonomik mücadeleye destek olmalarına imkan sağlanabilecektir." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, bu yıl ve 2023'te rüzgar ve güneş enerjisi projeleri için en az 3 biner megavatlık kapasitenin açılması gerektiğini belirten Erden, bu kapasite artışlarıyla sektörün rahatlayacağını kaydetti.
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