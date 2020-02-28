Erbakan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin sald\u0131r\u0131ya gereken cevab\u0131 verdi\u011finin yetkililerce ifade edildi\u011fini belirtti. Suriye deki sava\u015f\u0131n emperyalistlere yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Erbakan, Suriye deki ter\u00f6r unsurlar\u0131n\u0131 e\u011fiten, donatan, a\u011f\u0131r silahlarla te\u00e7hiz eden ve bizi orada operasyon yapmak zorunda b\u0131rakan perde arkas\u0131ndaki as\u0131l d\u00fc\u015fmanlara odaklanmak ve bu mihraklar\u0131n oyunlar\u0131n\u0131 bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz. ifadelerini kulland\u0131. Suriye de akl\u0131selimle hareket edilmesi ve sorunun bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l yolla \u00e7\u00f6z\u00fclmesi gerekti\u011fini bildiren Erbakan, Konunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in ba\u015fta D-8 te\u015fkilat\u0131 olmak \u00fczere ilgili b\u00fct\u00fcn uluslararas\u0131 kurum ve kurulu\u015flar\u0131n harekete ge\u00e7irilmesi gerekmektedir. a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Erbakan, \u015fehit d\u00fc\u015fen askerlere Allah tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na da ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi.