McCurdy, çiftçilerin iyi bir çevre savunucusu olduğunu vurgulayarak "Bu bizim hayatımız, ailemizin hayatı. Bunu mahvetmek istemediğimiz için planı desteklemiyoruz, para kazanamayız. Çiftliklerimizi seviyoruz, ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik." ifadesini kullandı.