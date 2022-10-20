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Yeni Zelandalı çiftçiler, hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme planını protesto etti

Yeni Zelanda'da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme kararı çiftçiler tarafından protesto edildi.

20.10.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Yeni Zelanda'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele planının bir parçası olarak hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme kararı çiftçileri sokağa döktü. Ülke genelinde, çiftçilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Groundswell New Zealand'ın 50 protesto gösterisine destek verdiği belirtildi.

     

     

     

  • Wellington'da düzenlenen protestoda çiftçi Dave McCurdy, gösterilere katılımın az olduğuna işaret ederek hayal kırıklığına uğradığını ancak gelecek günlerde katılımın artacağını söyledi.

  • McCurdy, çiftçilerin iyi bir çevre savunucusu olduğunu vurgulayarak "Bu bizim hayatımız, ailemizin hayatı. Bunu mahvetmek istemediğimiz için planı desteklemiyoruz, para kazanamayız. Çiftliklerimizi seviyoruz, ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik." ifadesini kullandı.

     

     

  • Yeni Zelanda hükümeti, 12 Ekim'de iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazların vergilendirileceğini açıklamıştı.

     

     

  • Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Başbakan Jacinda Ardern, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etmişti.

     

     

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