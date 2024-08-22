Yeni Zelanda'daki Whakaari Yanardağı faaliyete geçti

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında bulunan Beyaz Ada'daki yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 1,2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Ulusal hava yolu şirketi Air New Zealand'den yapılan açıklamada, patlamanın ardından Tauranga ve Rotorua havalimanlarından yapılması planlanan en az 10 uçuşun iptal edildiği, 3 uçuşun da ertelendiği bildirildi.

Ülkenin yer bilimleri araştırma enstitüsü GNS Science'ın açıklamasında geçen hafta Whakaari'de yeni bir menfezin tespit edildiği ve volkanik külde artış olduğu belirtilmişti.

Popüler bir turizm merkezi olan adada yer alan Whakaari Yanardağı, Aralık 2019'da patlamıştı. Patlama sonucu 22 turist ölmüş, 25 kişi de ağır yaralanmıştı. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.