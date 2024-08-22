Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yeni Zelanda'daki Whakaari Yanardağı faaliyete geçti | Dış Haberler

        Yeni Zelanda'daki Whakaari Yanardağı faaliyete geçti

        Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi, hava ulaşımında aksamalara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Whakaari Yanardağı faaliyete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında bulunan Beyaz Ada'daki yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 1,2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

        Ulusal hava yolu şirketi Air New Zealand'den yapılan açıklamada, patlamanın ardından Tauranga ve Rotorua havalimanlarından yapılması planlanan en az 10 uçuşun iptal edildiği, 3 uçuşun da ertelendiği bildirildi.

        Ülkenin yer bilimleri araştırma enstitüsü GNS Science'ın açıklamasında geçen hafta Whakaari'de yeni bir menfezin tespit edildiği ve volkanik külde artış olduğu belirtilmişti.

        Popüler bir turizm merkezi olan adada yer alan Whakaari Yanardağı, Aralık 2019'da patlamıştı. Patlama sonucu 22 turist ölmüş, 25 kişi de ağır yaralanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeni Zelanda
        #Yanardağ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa