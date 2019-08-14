Yeni Zelanda'da 'insan boyutunda' penguenlerin fosilleri bulundu

14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilim insanları Yeni Zelanda'da insan boyutlarında dev penguenlerin fosillerini buldu.
Fosil kemiklerin, yaklaşık 1,6 metre uzunluğunda, 80 kg ağırlığında bir hayvana ait olduğu düşünülüyor.
Dev penguen, en az 56 milyon yıl önce Paleosen Çağı'nda yaşıyordu.
Canterbury Müzesi tarafından "canavar penguen" olarak adlandırılan hayvan, Yeni Zelanda faunasında soyu tükenen çok sayıdaki dev hayvandan biri.
BBC'ye konuşan müzenin küratörü Paul Scofield, "Bu, şimdiye kadar bulunan en büyük penguen türlerinden biri" dedi.
Scofield, bu türün Güney Yarımküre'deki sulara özel bir tür olduğunu ifade etti.
Penguenlerin bu dev boyutlara ulaşmasına neden olarak, dinozorlarla beraber deniz sürüngenlerinin de aynı zamanlarda okyanuslardan yok olması gösteriliyor.
Günümüzde en büyük penguen olarak bilinen İmparator Penguen türlerinin boyu yaklaşık 1,2 metre.
Scofield, "O zamanlar hayvanlar çok hızlı gelişiyordu. O dönem, Yeni Zelanda civarındaki su sıcaklığı, şimdiye kıyasla daha ideal seviyelerdeydi. O zamanlar 25 C dereceydi, şimdi 8 C derece" dedi.
"Crossvallia waiparensis" olarak bilinen bu dev penguen türleri, bir diğer tarih öncesi penguen türü "crossvallia unienvillia"ya benziyor. Bu türler de Antarktika'da bulunuyordu.
Araştırmacılara göre, "crossvallia pengueni"nin ayaklarının diğer türlere göre yüzmelerine yardımcı oluyordu.
Scofield, bu dev penguenlerin Yeni Zelanda civarındaki suları "dev kaplumbağalar, mercanlar ve tuhaf görünümlü köpek balıklarıyla'" paylaştıklarını söylüyor.
Dev penguenlerin Güney Yarımküre sularından neden kaybolduğuna ilişkin net bir bilgi yok.
Ama en yaygın teori, yok olmalarındaki en büyük nedenin diğer deniz memelileriyle aralarındaki rekabet olabileceği yönünde.
BBC'ye konuşan araştırmanın yazarlarından Gerald Mayr, "Dev penguenlerin geliştiği sıralarda deniz sürüngenlerinin soyu tükeniyordu. Antarktika'da ve Yeni Zelanda'da dişli balinalar ve yüzgeçayaklılar milyonlarca yıl sonra ortaya çıkana kadar deniz hayvanları arasında büyük bir rekabet yoktu" diyor.
Dev penguenlerin soyunun tükenmesi de yeni türlerle aralarındaki rekabete bağlanıyor ama Mayr, penguenlerin yok olmasının asıl nedenine ilişkin kesin bir bilimsel veri bulunmadığını söylüyor.
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