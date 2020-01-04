04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerdeki eğitimden öğretim üyelerine kadar pek çok alanda kaliteyi artırmak için 2020 yılında hayata geçirilecek stratejik hedeflerini belirledi.
Yeni YÖK'ün 2020 yılı için belirlediği öne çıkan stratejik hedefleri arasında üniversitelerde alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri'nin hayata geçirilmesi bulunuyor.
YÖK, yeni yılla birlikte eğitim fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendirerek yenilik için çalışma yapılacak.
Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında 5 üniversite ve ihtisas alanlarını belirleme süreci tamamlanacak ve bu üniversitelerin sayısının 15'e çıkarılması için çalışma yürütülecek.
Proje kapsamında belirlenen araştırma üniversitelerinin karneleri, 2020 yılı sonu itibarıyla güncellenerek ilan edilecek.
DİJİTALLEŞME PROJESİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ÜNİVERSİTE SAYISI 20'YE ÇIKARILACAK
YÖK'ün "hedef odaklı uluslararasılaşma" politikası kapsamında uluslararası öğrenci sayısı, Kasım 2020 itibarıyla 190 bine ulaştırılacak.
Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 olan üniversite sayısı 20'ye yükselecek. Yeni eklenen bu üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital dönüşüm dersi verilecek.
Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı almak için standartlar yükseltilecek.
Doktoralı insan havuzu genişletilecek ve bu bağlamda YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı insan sayısı 5 bine çıkarılacak.
"YÖK Akademik Kariyer Platformu" hayata geçirilerek liyakat kriteri hayata geçirilecek.
Üniversitelerde sosyal bilimlerle ilgili ders havuzu oluşturulacak ve fen-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin de bu ders havuzundan ders almaları sağlanacak.
PROGRAMLARDAKİ İSİM KARGAŞASINA SON VERECEK DÜZENLEMELER TAMAMLANACAK
Üniversitelerde 50/d statüsünde yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar 6 ay boyunca ilişiğinin kesilmemesi için gerekli yasal düzenleme için girişimde bulunulacak.
Yükseköğretim sistemindeki program ismi kargaşasına son verecek düzenlemeler tamamlanacak.
Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak.
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