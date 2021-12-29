Hemen hemen hepimizin evinde bulunan pirinçle güzelleşmeye ne dersiniz? Evde kolayca yapılabilecek pirinçli maske tarifleriyle yeni yılın ilk gününe enerjik başlayabilirsiniz!
Yılbaşına sayılı günler kaldı. Hem bir yılın hem de yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atmak isteyenler ise 1 Ocak’ta SPA’lara koşuyor. Ancak evde yapılabilecek uygulamalarla da yeni yılın ilk gününe enerjik başlayabilirsiniz.
PİRİNÇLE GELEN GÜZELLİK
Evde bulunan malzemelerle güzelliğin mümkün olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, “Büyük paralar harcamaya, merkezlere gitmeye gerek yok. Evde bulunan malzemelerle de birçok uygulama yapılabilir” dedi.
Yılın ilk gününe canlandırıcı bir buz ile başlanabileceğini aktaran Demir, “Pirinç suyu, bol miktarda mineral içeriyor. B ve E vitaminlerinin yanı sıra 8 farklı esansiyel amino asiti de barındıran pirinç suyu, cilt için harika bir ürün” dedi.
Çiğ pirinci suyun içine koyarak tarife başlandığını kaydeden Demir, “Ne tür pirinç olduğunun bir önemi yok. Bu pirinci bir kere durulayın. Sonra temiz bir kasenin içinde 30 dakika suda bekletin. Ardında bir kağıt mendili kağıt maskeler gibi biçimlendirin. Burnunuz e ağzınız için birer kesik ve gözleriniz için iki delik yeterli olacaktır. Peçeteyi pirinç suyla ıslatıp yüzünüze yerleştirin. Ev yapımı pirinç suyu kağıt maskeniz hazır. 10-15 dakika bekletin ve maskeyi soyun. Ayrıca bu suyu buz kalıplarına koyup dondurup anında canlandırıcı buz kalıpları da elde edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
SIKI VE GERGİN CİLT İÇİN
Daha sıkı ve gergin görünmesine yardımcı olacak maske tarifi de veren Demir şunları söyledi:
“1 adet orta büyüklükte olgun muzu geniş bir kase içerisinde pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezin. İçerisine 1 çorba kaşığı yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı pirinç unu ve 2 damla E vitamini ekleyip yüz ve boyun bölgenize sürün. Daha sonra 15-20 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Hatta en son soğuk suyla durulamak cildinizin sıkılaşması için etkili olacak.”
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