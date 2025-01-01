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        Haberler Bilgi Yaşam Yeni Yılın İlk Günü Google'a Doodle oldu! İşte Google'dan Yeni Yılın İlk Günü sürprizi!

        Yeni Yılın İlk Günü Google'a Doodle oldu!

        En popüler arama motorları arasında yer alan Google Yeni Yılın İlk Günü'ne özel 'Doodle' hazırladı. Google tarafından tasarlanan Doodle kullanıcıları, yılbaşına özel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor. Google özel günleri ana sayfasına taşımaya devam ediyor. İşte Google'ın yılbaşına özel tasarladığı Doodle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:07
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        • 1

          Google yeni yıl için tasarladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı. Yılbaşına özel tasarlanan logoya tıklandığında yeni yıla özel bilgilerin olduğu sayfa açılıyor. Peki, "Yılbaşı nedir, ne demektir?" İşte Google tarafından yeni yıla özel tasarlanan "doodle" hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          YILBAŞI DOODLE OLDU

          Doodle tıklandığında kullanıcılar, yılbaşı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

          Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde konfetiler yer alıyor.

          Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

          İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

        • 3

          YILBAŞI TARİHİ

          Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

          Mezopotamya yeni yılı ilk kez MÖ 2000 yılında, Mart ortasında ilkbahar ekinoksu zamanında kutladı.

        • 4

          Erken Roma takvimi, 1 Mart'ı yılın ilk günü olarak belirledi. Takvimin Mart ayından itibaren sadece 10 ayı vardı. Yeni yılın bir zamanlar Mart ayı ile başladığı bazı ayların isimlerine hala yansımaktadır.

          Miladi takviminin dokuzuncu ayından on ikinci ayına kadar olan Eylül'den Aralık'a kadar, başlangıçta yedinci ila onuncu aylar arasında konumlandırılmıştı. Roma mitolojisi, Ianuarius ve Februarius'un iki yeni ayının oluşturulmasıyla genellikle ikinci kralları Numa Pompilius'a itibar etti. Bunlar ilk olarak yılın sonunda yerleştirildi, ancak bir süre sonra bunun yerine ilk iki ay olarak kabul edildi.

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