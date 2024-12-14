Yeni yıl ruhu mutfağınıza geliyor: Hem şirin hem lezzetli zencefilli kurabiye adam (gingerbread) kurabiyeler nasıl yapılır?

Evde yayılan mis gibi tarçın ve zencefil kokusunu hayal edin... Zencefilli kurabiye adamlar, sadece tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bir gelenektir. Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek ya da kendinize küçük bir mutluluk hediye etmek için bu tarifi deneyin!