Yeni yıl ruhu mutfağınıza geliyor: Hem şirin hem lezzetli zencefilli kurabiye adam (gingerbread) kurabiyeler nasıl yapılır?
Kış aylarının vazgeçilmez kokularından biri de zencefilin baharatlı ve sıcacık aromasıdır. Özellikle yeni yıl yaklaşırken, zencefilli kurabiye adamlar hem lezzeti hem de görünüşüyle sofralarınıza neşe getirir. İşte hem kolay hem de eğlenceli bir tarif!
- 1
Evde yayılan mis gibi tarçın ve zencefil kokusunu hayal edin... Zencefilli kurabiye adamlar, sadece tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bir gelenektir. Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek ya da kendinize küçük bir mutluluk hediye etmek için bu tarifi deneyin!
- 2
MALZEMELER
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı esmer şeker
1/2 çay bardağı pekmez (veya bal)
1 adet yumurta
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı toz karanfil (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
- 3
SÜSLEME İÇİN
Royal icing (yumurta akı, pudra şekeri ve limon suyu ile yapılabilir)
Renkli şekerler veya drajeler
-
- 4
HAZIRLIK: HAMURUN HAZIRLANMASI
Tereyağını ve esmer şekeri mikserle çırpın. Karışım krema kıvamına geldiğinde pekmezi ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Un, zencefil, tarçın, toz karanfil, karbonat ve tuzu başka bir kapta karıştırın.
- 5
Kuru malzemeleri tereyağlı karışıma yavaşça ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru streç filme sararak en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
- 6
ŞEKİL VERME VE PİŞİRME
Hamuru buzdolabından çıkarın ve hafif unlanmış bir zeminde yaklaşık 5 mm kalınlığında açın.
Zencefilli adam kalıbıyla hamuru kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
-
- 7
Önceden ısıtılmış 175°C fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Kenarları hafif kızardığında fırından çıkarın. (Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak olabilir, soğudukça sertleşecektir.)
- 8
SÜSLEME
Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra royal icing ile süsleyin.
Renkli şekerler ve drajelerle istediğiniz gibi süslemeler yapabilirsiniz.