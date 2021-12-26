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Yeni yıl "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nda karşılanır

"Aslı Şafak'la İşin Aslı" yepyeni bir yıla yine en eğlenceli, en çılgın hali ile giriyor. 31 Aralık Cuma akşamı 22.00'de Bloomberg HT'de ekrana gelecek olan programın konukları arasında; Grup Vitamin, Murat Cemcir, Aslıhan Malbora, Retrobüs, Sergen Deveci, Açelya Topaloğlu, Onur Şan, Sakiler, Melodi Elbirliler Türkmen, Mert Vidinli, Bülent Serttaş, Hande Kazanova, Fettah Can ve Altay gibi ünlü isimler yer alıyor

26.12.2021 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni yıl
Yeni yıl "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nda karşılanır
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HABERTURK.COM

Bildiklerinizi unutun çünkü biz, hiç duymadığınız, hiç görmediğiniz bir eğlence ile yepyeni bir yıla giriyoruz. Grup Vitamin, Murat Cemcir, Aslıhan Malbora, Retrobüs, Sergen Deveci, Açelya Topaloğlu, Onur Şan, Sakiler, Melodi Elbirliler Türkmen, Mert Vidinli, Bülent Serttaş, Hande Kazanova, Fettah Can ve Altay ile sürprizlerle dolu bir geceye hazır mısınız?

"Aslı Şafak'la İşin Aslı Yılbaşı Özel" bölümüyle 31 Aralık Cuma 22.00'de Bloomberg HT'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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