Yeni yıl "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nda karşılanır

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Bildiklerinizi unutun çünkü biz, hiç duymadığınız, hiç görmediğiniz bir eğlence ile yepyeni bir yıla giriyoruz. Grup Vitamin, Murat Cemcir, Aslıhan Malbora, Retrobüs, Sergen Deveci, Açelya Topaloğlu, Onur Şan, Sakiler, Melodi Elbirliler Türkmen, Mert Vidinli, Bülent Serttaş, Hande Kazanova, Fettah Can ve Altay ile sürprizlerle dolu bir geceye hazır mısınız?

"Aslı Şafak'la İşin Aslı Yılbaşı Özel" bölümüyle 31 Aralık Cuma 22.00'de Bloomberg HT'de!