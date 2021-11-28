Yeni varyant 'Omicron': Dünya alarma geçti!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırıldı. Delta varyantından daha bulaşıcı ve mevcut aşılara karşı daha dirençli olduğu değerlendirilen Omicron'un yayılmasının engellemek için dünya alarma geçti.

İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantının görülmesinin ardından yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.

Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden Johnson, Omicron'un "aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon" olduğunu söyledi.

Johnson, "bilim insanlarına ne ile uğraştıklarını öğrenmeleri için zaman kazandıracak bazı önlemler" almak zorunda olduklarını kaydetti.

Aşı durumlarına bakılmaksızın ülkeye giren herkesin varışlarından 2 gün sonra PCR testi yaptırmaları gerekeceğini duyuran İngiliz başbakan, toplu ulaşım araçları ve marketler gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da geri getirildiğini kaydetti.

"Geçici ve ihtiyati" önlemlerin 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceğini bildiren Johnson, ayrıca şimdi 40 ve üstü yaşlarındakilere açık olan hatırlatıcı doz randevuların diğer yetişkinlere açılması için Aşı ve Bağışıklık Ortak Komitesi'ne başvurulduğunu belirtti.

Johnson, Noel'de geçen seneki gibi kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soru üzerine "Bu Noel'in geçen Noel'den çok daha iyi olacağına kesinlikle eminim." dedi.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere, Almanya ve İtalya'da tespit edilen Omicron varyantına ilişkin bilgilendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Aynı zamanda, üst düzey sağlık yetkilileri ve Kovid-19 müdahale ekibi, Omicron'daki en son güncellemeleri izliyor ve dünyanın dört bir yanındaki sağlık görevlileriyle düzenli temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direkörü Dr. Anthony Fauci, şimdiye kadar ABD'de Omicron varyantının tespit edilmediğini söyledi.

Fauci, "Bu derece yaygınlık gösteren bir virüs, İsrail'de, Belçika'da ya da herhangi bir başka yerde tespit edildikten sonra her zaman eninde sonunda her yere yayılacak." dedi.

İTALYA

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı, Mozambik'ten gelen bir kişide tespit edildi.

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

ALMANYA

Almanya'da 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtildi.

Bu kişilerin, sağduyulu davranarak yeni varyant hakkında medyada çıkan haberlerin ardından test yaptırdığı ifade edilen açıklamada, "Bu kişiler PCR testi yapıldıktan sonra 25 Kasım'dan bu yana evlerinde karantinada bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 14 gün içinde Güney Afrika'da bulunanların başkalarıyla temaslarını azaltmaları, PCR testi yaptırmaları ve sağlık dairesiyle temasa geçmeleri istendi.

HOLLANDA

Bu hafta Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 61 yolcudan bazılarında Omicron varyantı tespit edildiği bildirildi.

Hollanda Sağlık Enstitüsü, "Test edilen kişilerin bir kısmında Omicron varyantı bulunduğu tahmin ediliyor. Vakaların yeni varyant olduğu "neredeyse kesin" ancak daha fazla teste ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

İSRAİL

İsrail, Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu.

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Öte yandan 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.