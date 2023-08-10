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        Haberler Gündem Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu?

        Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli?

        Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ilin valisi değişirken, Trabzon Valisi olarak atanan Aziz Yıldırım'ın hayatı ve siyasi kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte Trabzon Valisi olarak atanan Aziz Yıldırım hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:08
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir?
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        Son dakika Valiler Kararnamesi'ne Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 57 ile vali atandı. Buna göre Trabzon Valisi olarak atanan Aziz Yıldırım hayatı ve biyografisi gündemdeki yerini aldı. Peki, "Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte detaylar...

        TRABZON VALİSİ AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

        Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir.

        1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

        HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

        Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla;

        • Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı,

        • Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı,

        • Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı,

        • Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü,

        • Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

        • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

        • Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

        • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

        • İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı,

        • Afyonkarahisar Valiliği,

        • Muş Valiliği,

        • Tekirdağ Valiliği.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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