Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Dolaptaki gizli bölmeden çıktı - Haberler
Taşındıkları yerlerde bakın neler keşfettiler...
Hayatta herkes ardında izler bırakıyor. Bu izler kimi zaman duvar boyasının arkasında, kimi zaman gizli bir bölmede ya da kapıda olabiliyor. Geride kalan bu eşyalar, tesadüfen de olsa başkaları tarafından keşfedilebiliyor. İşte sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen bulduğu eşyalar...
Sosyal medya kullanıcısının banyosunda bulduğu hazine
HABERİN DEVAMI
"Döşeme halıyı kaldırdığımda bulduğuma bakın!"
HABERİN DEVAMI
"Babama yeni ofisine taşınması için yardım ederken yerde gizli bir kapı bulduk"
HABERİN DEVAMI
"Eski bir çiftlik evinin duvar kağıdının 3 kat altında, vintage duvar kağıdı bulduk."
"Mahallemde bulunan bir firmanın bulunduğu dükkan, eskiden bir bankaya aitmiş ve banka kasası şu an vitamin bölümü olarak kullanılıyor."
HABERİN DEVAMI
"Arkadaşım evini dekore ederken duvar kağıdının altında bu resmi buldu"
İngiltere'deki bir bar masasının tam ortasında bir kuyu var!
1800'lerden beri el değmemiş olan bu mezarlık, üzerine dikilmiş binanın bodrum katında duruyor.
HABERİN DEVAMI
"Yeni evimizdeki dolapların altında, üzerinde "süt" yazılı bu küçük kapı var."
"Arkadaşım eski döşeme halısını değiştirmeye karar verdi ve halının altında bir mahzen buldu."
HABERİN DEVAMI
Evin zemininde bulunan çeşitli çizimler.
HABERİN DEVAMI
"Evim önceden eski bir karakolmuş ve nezaret kapıları hala duruyor"
"Apartmanımın altından geçen 1 buçuk kilometre uzunluğundaki bir tünelde bu çizimleri buldum."
HABERİN DEVAMI
"Duvar kağıdını sökerken bulduğum minik bir çizim"
Yıllar boyunca onlarca kez boyanan duvardaki boya katmanları.
"Oturma odamın üzerinde büyük bir kaya var."
HABERİN DEVAMI
100 yaşındaki bir asansör kolu!
"Yaşadığım evin zemininde bir kuyu var"
HABERİN DEVAMI
"Arka bahçe kapı kolunun bir kaşık olduğunu yeni fark ettim."
"Yeni bir eve taşındım ve bakın neler keşfettim."
HABERİN DEVAMI
"Bodrumu yenilerken duvarın arkasında bulduğumuz çizim"
HABERİN DEVAMI
"Arkadaşım evinin inşaatı için duvarı yıktığında bu resmi buldu."
"Bu binada 1909'dan kalma orijinal elektrik düğmeleri var!"
"Evim eskiden bir bankaymış. Biz de kasayı kiler olarak kullanıyoruz."
HABERİN DEVAMI
"1930'lu yıllarda yapılmış evimin duvarının arkasında bir zincir var."
"Kız arkadaşımın misafir odası eskiden banyoymuş. Çünkü odada eski bir duşakabin var."
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!