Yeni pasaport ücretleri 2025 son dakika zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında belirlenen pasaport ücretleri, harç tutarında artışa gidilmesi dolayısıyla Kasım 2024 itibarıyla yeniden fiyatlandırıldı. Bu gelişme sonrası‘’2025 Yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 6 ay, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…