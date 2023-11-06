Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçındaki pozisyon Türkiye'nin gündemine oturdu!
TFF 2. Lig'de oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor karşılaşmasında Vansporlu futbolcunun, Mersinli Oğuz Özden'e yaptığı faul neticesinde sarı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu. Mücadelenin ardından Yeni Mersin İdman Yurdu takımı resmi sosyal medya hesabından karara ilişkin bir paylaşım yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulundu
Son yıllarda yaşanan hakem kararları ülkenin spor basınının gündeminde çıkmazken, 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Vansporlu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.
Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart gösterdi ve tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.
İşte o pozisyon: